Мишустин оценил траты из бюджета и ФНБ на план поддержки экономики в 2022 году
На выполнение плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики РФ в условиях санкций в прошлом году только из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ) было выделено 1,5 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства в 2022 г.
«На выполнение Плана были направлены значительные средства. Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 15, трлн руб. По различным программам льготного кредитования компаний – еще почти 4 трлн руб. И это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на 1 трлн руб.», – сказал он.
Кроме того была проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам ЦБ на 6 трлн руб., добавил премьер.
Всего в план вошло свыше 300 мероприятий из более 33 000 предложений. Уже к июню влияние негативных факторов удалось существенно снизить, и к третьему кварталу российская экономика вышла с определенным «запасом прочности», подчеркнул Мишустин.
На фоне введения западных санкций из-за военной операции на Украине правительство России весной 2022 г. объявило о целом ряде новых мер поддержки бизнеса и экономики страны. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям. Кроме того были введены кредитные каникулы, была упрощена процедура закупки лекарств, власти ввели несколько мер поддержки ИТ-отрасли и др.
В своем сегодняшнем выступлении Мишустин сообщил, что в прошлом году по стране был нанесен сильнейший в ее современной истории санкционный удар. Неизбежный в сложившихся условиях спад национального ВВП оказался вполне умеренным, при этом теперь экономику удалось вернуть на траекторию роста.
10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до роста на 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.
Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к цели в 4% правительство ждет в 2024 г. Инвестиции в основной капитал сократятся в 2023 г. на 1%, реальные располагаемые доходы – вырастут на 1,6%, следует из прогноза.