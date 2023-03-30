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Экономика

Viterra официально уведомила о прекращении экспорта российского зерна

Ведомости

Министерство сельского хозяйства России получило уведомление от зернового трейдера Viterra о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 г. В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам», – сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе при этом заверили, что уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в штатном режиме. Также в ведомстве отметили, что российский рынок открыт для добросовестных зарубежных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК.

«При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши», – добавили в Минсельхозе.

О намерениях Viterra уйти с российского рынка экспорта зерна Bloomberg сообщил 29 марта.

29 марта также стало известно, что в следующем сельскохозяйственном сезоне российское подразделение американского крупнейшего поставщика зерна Cargill прекратит экспорт продукции из России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, в котором компания уведомила о своем решении замглавы Минсельхоза Оксану Лут.

Уточняется, что сельскохозяйственный сезон начнется 1 июля 2023 г. и продлится до 30 июня 2024 г. С этого момента компания перестанет осуществлять экспорт зерна из России. В документе подчеркивается, что все обязательства, которые были взяты на текущий сезон, будут выполнены в полном объеме к концу июня.

Вместе с тем российская «дочка» Cargill сообщила, что запустила процесс пересмотра активов, связанных с экспортом зерна, которые входят в ее портфель. При этом в компании подчеркнули, что изменения не коснутся «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России».

Ранее по теме: РБК: Американская компания Cargill прекратит экспорт российского зерна

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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