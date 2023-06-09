В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов
В Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Губернатор пояснил, что такая мера обусловлена гибелью посевов. В мае в Калининградской области выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы.
«Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах», – написал глава региона. Он уточнил, что в области введут дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия засухи.
В правительстве области уточнили, что такая засуха образовалась в регионе впервые за всю историю наблюдений погоды. Жара в ближайшие дни сохранится, дождь ожидается только в середине июня.
Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова отметила, что области потребуются дополнительные затраты на обеспечение экономической безопасности.
В регионе действует запрет на посещение лесов до конца июня. Властям муниципалитетов поручили быть готовыми организовать подвоз воды, если высохнут колодцы.