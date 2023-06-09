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В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов

Ведомости

В Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Губернатор пояснил, что такая мера обусловлена гибелью посевов. В мае в Калининградской области выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы.

«Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах», – написал глава региона. Он уточнил, что в области введут дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия засухи.

В правительстве области уточнили, что такая засуха образовалась в регионе впервые за всю историю наблюдений погоды. Жара в ближайшие дни сохранится, дождь ожидается только в середине июня.

Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова отметила, что области потребуются дополнительные затраты на обеспечение экономической безопасности.

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В регионе действует запрет на посещение лесов до конца июня. Властям муниципалитетов поручили быть готовыми организовать подвоз воды, если высохнут колодцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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