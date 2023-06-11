Премьер Пакистана сообщил о прибытии в страну первой партии нефти из России
Первая партия российской нефти прибыла в портовый город на юге Пакистана, ее разгрузка начнется в понедельник, 12 июня, сообщил премьер-министр страны Шехбаз Шариф в Twitter.
«Рад сообщить, что первая российская партия сырой нефти со скидкой прибыла в Карачи, завтра начнется ее разгрузка. Мы шаг за шагом продвигаемся к процветанию, экономическому росту, энергетической безопасности и доступности. Это первая в истории поставка российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и РФ», – написал он.
О том, что Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти, стало известно в январе. Пакистанская сторона тогда отмечала, что планирует покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти. В 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти, значит, речь идет о поставках более 3 млн т российского сырья.
В апреле Пакистан разместил первый заказ на поставку нефти из России с дисконтом в рамках достигнутых в январе соглашений, сообщил министр энергетики страны Мусадик Масуд Малик агентству Reuters. Тогда он говорил, что первый танкер должен прибыть в начале мая. Если все «пройдет гладко», то импорт сырья составит 100 000 б/с, подчеркнул министр. Первоначально переработкой российской нефти займется пакистанская компания Refinery Limited (PRL), позже к этому подключатся и другие НПЗ.
По данным ФТС за 2021 г., Россия поставляла в Пакистан 11 600 т нефтепродуктов в год. Поставок нефти в 2020 и 2021 гг. из России в Пакистан не было.