Премьер Пакистана сообщил о прибытии в страну первой партии нефти из России

В апреле Пакистан разместил первый заказ на поставку нефти из России с дисконтом в рамках достигнутых в январе соглашений, сообщил министр энергетики страны Мусадик Масуд Малик агентству Reuters. Тогда он говорил, что первый танкер должен прибыть в начале мая. Если все «пройдет гладко», то импорт сырья составит 100 000 б/с, подчеркнул министр. Первоначально переработкой российской нефти займется пакистанская компания Refinery Limited (PRL), позже к этому подключатся и другие НПЗ.