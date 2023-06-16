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Экономика

Алекперов спрогнозировал цену на нефть выше $85 за баррель к концу года

Ведомости

К концу года нефть может торговаться выше $85/барр. Такую динамику спрогнозировал совладелец «Лукойла» и председатель комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов в разговоре с «Интерфаксом». 

«Думаю, что будет больше $85 [за баррель] к концу года», – сказал он, уточнив, что сейчас на рынке есть спрос, он сбалансируется. 

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Сейчас августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $75,54/барр., следует из данных лондонской биржи Ice. 

4 июня состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой они договорились сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. Общая квота составит 40,46 млн барр./сутки. Существенно сократится квота на добычу нефти для России – на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголы – на 175 000 барр./сутки, Малайзии – на 166 000 барр./сутки. При этом квота Саудовской Аравии сохранится на нынешнем уровне в 10,48 млн барр./сутки, а квота ОАЭ вырастет на 200 000 барр./сутки. При этом Эр-Рияд 4 июня пообещал дополнительно урезать добычу еще на 1 млн барр./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных