Газета
Бизнес

Объем заключенных на ПМЭФ соглашений составил более 3,8 трлн рублей

Ведомости

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашений на общую сумму в 3,86 трлн руб., сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

«На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей: 3,86 трлн руб., включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний», – сказал Кобяков на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По оценкам секретаря оргкомитета, «примерно половина» зарубежных компаний – из недружественных государств, которые решили остаться в России и продолжили свою экономическую деятельность.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Главной темой форума стало «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В мероприятиях приняли участие делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств. 

16 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии совместно со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. В своем выступлении президент оценил состояние экономики и дал ряд поручений. Сама сессия длилась почти три часа.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В частности президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на инвестиции в развитие российского бизнеса. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса.

Сегодня, 17 июня, Путин в Санкт-Петербурге примет лидеров ряда государств Африки. Они должны представить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Днем ранее эта делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса побывала в Киеве, где представила предложения по мирному урегулированию украинскому руководству.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных