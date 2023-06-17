Объем заключенных на ПМЭФ соглашений составил более 3,8 трлн рублей

В частности президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на инвестиции в развитие российского бизнеса. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса.