Объем заключенных на ПМЭФ соглашений составил более 3,8 трлн рублей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашений на общую сумму в 3,86 трлн руб., сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.
«На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей: 3,86 трлн руб., включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний», – сказал Кобяков на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По оценкам секретаря оргкомитета, «примерно половина» зарубежных компаний – из недружественных государств, которые решили остаться в России и продолжили свою экономическую деятельность.
ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Главной темой форума стало «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В мероприятиях приняли участие делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств.
16 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии совместно со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. В своем выступлении президент оценил состояние экономики и дал ряд поручений. Сама сессия длилась почти три часа.
В частности президент заявил, что предпринимателям необходимо ориентироваться на инвестиции в развитие российского бизнеса. Путин также назвал неприемлемой ситуацию, когда средства зарабатываются в России, а затем оседают на заграничных счетах. По словам главы государства, эта ситуация несет риски не только для российской экономики, но и для самого бизнеса.
Сегодня, 17 июня, Путин в Санкт-Петербурге примет лидеров ряда государств Африки. Они должны представить свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Днем ранее эта делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса побывала в Киеве, где представила предложения по мирному урегулированию украинскому руководству.