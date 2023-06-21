Набиуллина рассказала о восстановлении экономики за счет частного сектора
Быстрое восстановление российской экономики обусловлено эффективной работой частного сектора. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Экономика восстанавливается быстро благодаря тому, что гибко и эффективно работает частный сектор. Бизнес не просто справился, он строит планы. Индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов. Экономическая активность восстанавливается очень быстро», – заявила Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.
Накануне, в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения Набиуллина рассказала, что российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Она отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».
По оценке Набиуллиной, сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий.