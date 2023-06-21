Набиуллина рассказала о восстановлении экономики за счет частного сектора

Накануне, в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения Набиуллина рассказала, что российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Она отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».