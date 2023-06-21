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Экономика

Набиуллина рассказала о восстановлении экономики за счет частного сектора

Ведомости

Быстрое восстановление российской экономики обусловлено эффективной работой частного сектора. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Экономика восстанавливается быстро благодаря тому, что гибко и эффективно работает частный сектор. Бизнес не просто справился, он строит планы. Индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов. Экономическая активность восстанавливается очень быстро», – заявила Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

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Накануне, в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения Набиуллина рассказала, что российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Она отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

По оценке Набиуллиной, сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных