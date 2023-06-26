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Экономика

Белоусов рассказал о стабилизации спроса на наличные

Ведомости

Ситуация со спросом на наличные деньги в России стабилизировалась после резкого роста на выходных на фоне военного мятежа. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания в правительстве.

В субботу в 15 регионах страны было зафиксировано повышение спроса на наличную валюту в среднем до 30%. Более активный рост – на 70-80% – наблюдался в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах, рассказал Белоусов.

«Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась», – уточнил вице-премьер, добавив, что нарушения штатной ситуации удалось избежать благодаря действиям ЦБ и увеличению объемов «подкрепления» банков (цитата по агентству «Прайм»).

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В субботу также на фоне военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выросли курсы в банковских обменниках. Стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро – за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ – 94,5 руб. и 102,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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