В Москве расширили поддержку инвестпроектов по стройке спортивных объектов

В конце мая правительство расширило возможности программы «Фабрика проектного финансирования», что увеличило поддержку инвесторов проектов в приоритетных отраслях экономики. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, смягчаются требования к заемщикам: с 20 до 15% минимальная доля собственных средств инвесторов по проектам, которые будут одобрены в течение 2024 г. При этом доля участия ВЭБ.РФ в финансировании таких проектов будет составлять до 25%, остальную сумму нужно занять у банков. Инвесторы также смогут заменять кредитное финансирование ВЭБ.РФ на предоставление поручительств от госкорпорации.