В Москве расширили поддержку инвестпроектов по стройке спортивных объектов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении мер поддержки инвестиционных проектов по строительству спортивных объектов, говорится на официальном сайте мэра города.
Такие проекты смогут получить специальный статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), что позволит инвесторам снизить нагрузку по региональным налогам до 25%, уточняет пресс-служба.
«Ставку налога на прибыль, зачисляемую в городской бюджет, уменьшат до 13,5% (вместо стандартных 17%), а также обнулят ставку налога на имущество. Земельный налог снизят до 0,7% от начисленного, а арендную ставку – до 0,01% от кадастровой стоимости», – говорится в сообщении.
В 2019 г. была утверждена программа стимулирования создания мест приложения труда в Москве. Согласно ей, инвесторам, строящим объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, спорта, торговли, медицинские и социальные учреждения и др., предоставляются льготы.
В конце мая правительство расширило возможности программы «Фабрика проектного финансирования», что увеличило поддержку инвесторов проектов в приоритетных отраслях экономики. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, смягчаются требования к заемщикам: с 20 до 15% минимальная доля собственных средств инвесторов по проектам, которые будут одобрены в течение 2024 г. При этом доля участия ВЭБ.РФ в финансировании таких проектов будет составлять до 25%, остальную сумму нужно занять у банков. Инвесторы также смогут заменять кредитное финансирование ВЭБ.РФ на предоставление поручительств от госкорпорации.
«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 г. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд руб.