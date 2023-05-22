Правительство расширило поддержку инвесторов проектов в приоритетных отраслях экономики

Смягчаются требования к заемщикам: с 20 до 15% снижается минимальная доля собственных средств инвесторов по проектам, которые будут одобрены в течение 2024 г. При этом доля участия «ВЭБ.РФ» в финансировании таких проектов будет составлять до 25%, остальную сумму нужно занять у банков.