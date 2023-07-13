Экспорт Китая показал рекордное падение за последние три года

Это было связано ограничениями от 20 до 25% китайской экономики в ноябре, заявлял «Ведомостям» аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Отгрузки в портах в условиях ограничений упали, это отражалось на транспортировке грузов в порты из карантинных зон, что снизило деловую активность. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отмечал, что это может быть связано не только с локдаунами от пандемии, но и с общим закрытием китайской экономики.