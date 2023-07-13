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Экономика

Экспорт Китая показал рекордное падение за последние три года

Ведомости

Китайский экспорт в июне сократился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об сообщил Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Уменьшился и импорт товаров в страну – на 6,8%. Как объяснили в китайском ведомстве, резкое падение показателей связано со слабым восстановлением мировой экономики, а также замедлением международной торговли и инвестиций и др. Падение поставок стало максимальным с февраля 2020 г. – начала пандемии коронавируса. Сокращение экспорта было отмечено и в мае этого года (на 7,5%).

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В ноябре 2022 г. в Китае также был зафиксирован рекорд падения экспорта. Тогда было отмечено сокращение на 8,7% (до $296,1 млрд). При этом импорт в страну в том месяце упал на 10,6% до ($226,25 млрд), что стало самым большим снижением с мая 2020 г.

Это было связано ограничениями от 20 до 25% китайской экономики в ноябре, заявлял «Ведомостям» аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. Отгрузки в портах в условиях ограничений упали, это отражалось на транспортировке грузов в порты из карантинных зон, что снизило деловую активность. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отмечал, что это может быть связано не только с локдаунами от пандемии, но и с общим закрытием китайской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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