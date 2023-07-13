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Экономика

Правительство Индии может запретить около 80% экспорта риса

Ведомости

Индия рассматривает возможность запретить экспорт большинства сортов риса, кроме басмати. Об этом сообщает Bloomberg.

На такие меры правительство Индии может пойти в связи с ростом внутренних цен и опасением усиления инфляции. Розничные цены на рис в Дели в этом году выросли примерно на 15%, в среднем по стране – на 8%.

Индия – крупнейший в мире поставщик риса. Если правительство запретит экспорт, то это затронет около 80% всего индийского экспорта риса Индии. Такие действия могут привести к снижению внутренних цен и одновременно к повышению цен на глобальном рынке, где уже и без этого цены выросли из-за опасений состояния Эль-Ниньо (краткосрочное повышение температуры поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части).

На Индию приходится примерно 40% мировой торговли рисом. Экспорт этой культуры осуществляется более чем в сотню стран. Крупнейшими потребителями являются Китай, Сенегал, Бенин, Кот-д'Ивуар и Того. Агентство отмечает, что некоторые страны уже увеличили закупки риса из-за опасений решения индийских властей по экспорту и Эль-Ниньо.

Ранее по теме: Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение

В начале июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что мировые цены на продовольствие в июне снижались второй месяц подряд после первого за год апрельского повышения. По ее данным, рис подешевел на 1,2%.

В России ввели запрет на экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле прошлого года. В Минсельхозе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. В июне ведомство предложило продлить эту меру до конца 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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