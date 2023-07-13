Правительство Индии может запретить около 80% экспорта риса

Индия – крупнейший в мире поставщик риса. Если правительство запретит экспорт, то это затронет около 80% всего индийского экспорта риса Индии. Такие действия могут привести к снижению внутренних цен и одновременно к повышению цен на глобальном рынке, где уже и без этого цены выросли из-за опасений состояния Эль-Ниньо (краткосрочное повышение температуры поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части).