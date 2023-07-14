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Экономика

Песков: правительство принимает необходимые для защиты экономики меры

Ведомости

Правительство принимает для защиты экономики России необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну это вопрос очень объемный. Это скорее вопрос для дискуссии, чем мы вряд ли должны заниматься. Но правительство действительно на фоне тех совершенно беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям», – пояснил он.

Такое пояснение Песков сделал, отвечая на вопрос, нужен ли иностранным компаниям «пряник», чтобы убедить их оставаться в России.

Ранее по теме: Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса

14 июля «Ведомости» написали, что власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Значительная часть ограничений на выход уже действует, но есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись.

Во-первых, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Во-вторых, это обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он приобретает. Остальные требования уже так или иначе действовали при одобрении властями сделок. Представитель Минфина подтвердил, что подкомиссией утверждены подходы, которые будут учитываться при принятии решений о согласовании продажи иностранцами российского бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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