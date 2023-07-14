Песков: правительство принимает необходимые для защиты экономики меры

«Ну это вопрос очень объемный. Это скорее вопрос для дискуссии, чем мы вряд ли должны заниматься. Но правительство действительно на фоне тех совершенно беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям», – пояснил он.