Песков: правительство принимает необходимые для защиты экономики меры
Правительство принимает для защиты экономики России необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну это вопрос очень объемный. Это скорее вопрос для дискуссии, чем мы вряд ли должны заниматься. Но правительство действительно на фоне тех совершенно беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает для защиты нашей экономики, для защиты наших компаний в первую очередь. Именно так нужно относиться к подобным решениям», – пояснил он.
Такое пояснение Песков сделал, отвечая на вопрос, нужен ли иностранным компаниям «пряник», чтобы убедить их оставаться в России.
14 июля «Ведомости» написали, что власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки. В списке всего 10 пунктов, они приведены в решении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Значительная часть ограничений на выход уже действует, но есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись.
Во-первых, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Во-вторых, это обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он приобретает. Остальные требования уже так или иначе действовали при одобрении властями сделок. Представитель Минфина подтвердил, что подкомиссией утверждены подходы, которые будут учитываться при принятии решений о согласовании продажи иностранцами российского бизнеса.