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Экономика

Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников

Ведомости

Государственная дума приняла закон о реализации основных направлений налоговой и денежно-кредитной политики, который в том числе определяет ставку НДФЛ для удаленных сотрудников и фрилансеров. Это следует из думской электронной базы.

Поправками предполагается, что с 1 января 2024 г. российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Также действие этой нормы распространяется на тех, кто оказывает услуги для компаний по гражданско-правовому договору. В этом случае новые правила могут заработать с 2025 г.

Необходимо, чтобы было выполнено одно из условий – исполнитель получает вознаграждение на счет в российском банке или выплаты проводят российские компании или обособленные подразделения иностранных организаций в России.

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По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, законопроект уравнивает НДФЛ для резидентов и нерезидентов и сохраняет неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета.

Помимо этого законопроект предполагает внесение еще ряда поправок в Налоговый кодекс и другие законодательные акты России. В пояснительной записке говорится, что он был подготовлен в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России, а также в целях исполнения отдельных поручений правительства в части налогового администрирования, НДС, НДФЛ, международного налогообложения, специальных налоговых режимов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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