Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников

Поправками предполагается, что с 1 января 2024 г. российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Также действие этой нормы распространяется на тех, кто оказывает услуги для компаний по гражданско-правовому договору. В этом случае новые правила могут заработать с 2025 г.