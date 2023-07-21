Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для удаленных сотрудников
Государственная дума приняла закон о реализации основных направлений налоговой и денежно-кредитной политики, который в том числе определяет ставку НДФЛ для удаленных сотрудников и фрилансеров. Это следует из думской электронной базы.
Поправками предполагается, что с 1 января 2024 г. российские компании будут взимать со своих «дистанционных» сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, даже если они утратили налоговое резидентство РФ. Также действие этой нормы распространяется на тех, кто оказывает услуги для компаний по гражданско-правовому договору. В этом случае новые правила могут заработать с 2025 г.
Необходимо, чтобы было выполнено одно из условий – исполнитель получает вознаграждение на счет в российском банке или выплаты проводят российские компании или обособленные подразделения иностранных организаций в России.
По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, законопроект уравнивает НДФЛ для резидентов и нерезидентов и сохраняет неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с помощью интернета.
Помимо этого законопроект предполагает внесение еще ряда поправок в Налоговый кодекс и другие законодательные акты России. В пояснительной записке говорится, что он был подготовлен в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России, а также в целях исполнения отдельных поручений правительства в части налогового администрирования, НДС, НДФЛ, международного налогообложения, специальных налоговых режимов и др.