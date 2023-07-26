Минэнерго допустило рост цен на бензин выше инфляции
В период повышенного спроса на топливо – с весны до осени – общая динамика изменения розничных цен на топливо может опережать темпы инфляции. При этом к концу года ожидается, что изменения роста цен на АЗС будут близки к уровню инфляции. Об этом заявили в Минэнерго.
«В стране наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на моторное топливо темпами, близкими к темпам инфляции, хотя в отдельные моменты цены на АЗС могут опережать или, наоборот, отставать от темпов инфляции», – говорится в сообщении министерства.
В Минэнерго также рассказали о проводимой последовательной политике и мерах по уменьшению влияния мировых цен для того, чтобы не допустить необоснованного роста цен на моторное топливо в России.
Как сообщает Росстат 26 июля, за неделю с 18 по 24 июля рост цен на бензин наблюдался в 81 субъекте РФ. Наибольший рост цен был зафиксирован в республиках Саха (Якутия) – на 6,2%, Алтай – на 3,1% и Чечне – на 2,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на этот вид топлива выросли на 0,4% и 0,5% соответственно.
Инфляция, по данным Росстата, за неделю с 18 по 24 июля составила 0,23%, с начала июля к 24 июля – 0,61%, с начала года к 24 июля – 3,39%.
По данным ведомства, за период с июня 2020 г. по июнь 2023 г. розничные цены на бензин выросли на 13,9%, на дизельное топливо – на 21,3%, при этом инфляция составила 25,4%. Аналогичная динамика наблюдается также за последние пять и 10 лет.