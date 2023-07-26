Минэнерго допустило рост цен на бензин выше инфляции

Как сообщает Росстат 26 июля, за неделю с 18 по 24 июля рост цен на бензин наблюдался в 81 субъекте РФ. Наибольший рост цен был зафиксирован в республиках Саха (Якутия) – на 6,2%, Алтай – на 3,1% и Чечне – на 2,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на этот вид топлива выросли на 0,4% и 0,5% соответственно.