В Китае представили новую цифровую площадку для торговли с Россией
В китайском Харбине прошла презентация новой цифровой торгово-логистической платформы, ориентированной на работу с Россией. Пока электронная площадка запущена в тестовом режиме, сообщило генконсульство РФ в Харбине.
Комплексную площадку Long Trade презентовали 30 июля в рамках конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем. Новая платформа, как уточнили в генконсульстве, предназначена для продвижения торговли и облегчения логистики между двумя странами.
«Цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю «в один клик», предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие», – рассказали в генконсульстве.
Инициатором проекта выступила «Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация». Компания является лидером по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции, говорится в сообщении.
Товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР от 13 июля. Согласно им, китайский экспорт в Россию увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд, а российский экспорт в КНР – на 19,4% до $62,263 млрд.