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Экономика

В Китае представили новую цифровую площадку для торговли с Россией

Ведомости

В китайском Харбине прошла презентация новой цифровой торгово-логистической платформы, ориентированной на работу с Россией. Пока электронная площадка запущена в тестовом режиме, сообщило генконсульство РФ в Харбине.

Комплексную площадку Long Trade презентовали 30 июля в рамках конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем. Новая платформа, как уточнили в генконсульстве, предназначена для продвижения торговли и облегчения логистики между двумя странами. 

«Цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю «в один клик», предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие», – рассказали в генконсульстве.

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Инициатором проекта выступила «Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация». Компания является лидером по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции, говорится в сообщении.

Товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР от 13 июля. Согласно им, китайский экспорт в Россию увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд, а российский экспорт в КНР – на 19,4% до $62,263 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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