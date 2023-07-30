В Китае представили новую цифровую площадку для торговли с Россией

Товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 г. вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил $114,54 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР от 13 июля. Согласно им, китайский экспорт в Россию увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд, а российский экспорт в КНР – на 19,4% до $62,263 млрд.