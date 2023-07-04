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Экономика

Путин: более 80% сделок между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях

Ведомости

Доля сделок между Россией и КНР с использованием рублей и юаней превышает 80%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.

«Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется уже в рублях и юанях», – сказал он.

По словам российского лидера, в 2022 г. рубль применялся в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 40% случаев.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания призвал увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами ШОС. Он также заявил о необходимости противостоять односторонним санкциям, цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран региона.

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На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, на тот момент две трети товарооборота между странами уже осуществлялись в рублях и юанях. 

4 июля саммит ШОС проходит в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства–члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите принимают Иран, Белоруссия и Монголия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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