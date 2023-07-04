Путин: более 80% сделок между Россией и Китаем проводится в рублях и юанях

На фоне санкций Россия стала уходить от расчетов в долларах и все чаще использовать национальные валюты. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай «все активнее» используют нацвалюты во взаимной торговле. По его словам, на тот момент две трети товарооборота между странами уже осуществлялись в рублях и юанях.