Минфин: средняя цена Urals в июле составила $64,3 за баррель

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении дисконта на нефть Urals с $25 до $20 при расчете налогов. До этого замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ценовое агентство Argus с января 2024 г. перестанет публиковать котировку российской нефти, в связи с чем Россия может перейти на национальный внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли.