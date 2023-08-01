Газета
Экономика

Минфин: средняя цена Urals в июле составила $64,3 за баррель

Ведомости

Средняя цена на российский сорт нефти Urals в июле составила $64,37/барр., что почти на 18% меньше, чем в июле прошлого года, сообщается на сайте Минфина России.

В июне этот показатель составил $55,28/барр.(минус 36,6% год к году), сообщало ранее ведомство.

Всего за первые семь месяцев этого года средняя цена Urals сложилась на уровне $53,94/барр. по сравнению с $83,27/барр. в прошлом году. За первое полугодие, сообщил ранее Минфин, стоимость этого сорта составила в среднем $52,17/барр.

Цена нефти North Sea Dated в июле составила $80,07.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении дисконта на нефть Urals с $25 до $20 при расчете налогов. До этого замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ценовое агентство Argus с января 2024 г. перестанет публиковать котировку российской нефти, в связи с чем Россия может перейти на национальный внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли.

По мнению опрошенных аналитиков, в случае снижения фиксированного дисконта до $20 за баррель дополнительные бюджетные нефтегазовые поступления в годовом исчислении могут составить порядка 500 млрд руб. (или около 30–40 млрд руб. в месяц) и даже порядка 800–900 млрд руб. в год (или порядка 70 млрд руб. в месяц) при определенных условиях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных