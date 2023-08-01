Минфин: средняя цена Urals в июле составила $64,3 за баррель
Средняя цена на российский сорт нефти Urals в июле составила $64,37/барр., что почти на 18% меньше, чем в июле прошлого года, сообщается на сайте Минфина России.
В июне этот показатель составил $55,28/барр.(минус 36,6% год к году), сообщало ранее ведомство.
Всего за первые семь месяцев этого года средняя цена Urals сложилась на уровне $53,94/барр. по сравнению с $83,27/барр. в прошлом году. За первое полугодие, сообщил ранее Минфин, стоимость этого сорта составила в среднем $52,17/барр.
Цена нефти North Sea Dated в июле составила $80,07.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении дисконта на нефть Urals с $25 до $20 при расчете налогов. До этого замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, что ценовое агентство Argus с января 2024 г. перестанет публиковать котировку российской нефти, в связи с чем Россия может перейти на национальный внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли.
По мнению опрошенных аналитиков, в случае снижения фиксированного дисконта до $20 за баррель дополнительные бюджетные нефтегазовые поступления в годовом исчислении могут составить порядка 500 млрд руб. (или около 30–40 млрд руб. в месяц) и даже порядка 800–900 млрд руб. в год (или порядка 70 млрд руб. в месяц) при определенных условиях.