Правительство направит 15 млрд рублей на ремонт дорог в регионах
Правительство России выделит около 15 млрд руб. на ремонт и содержание дорог в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Направим около 15 млрд руб. из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно», – сказал премьер (цитата по ТАСС).
По его словам, это позволит «привести в порядок свыше 20 000 км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов». Мишустин добавил, что президент страны Владимир Путин ранее поставил задачу организовать такую работу повсеместно.
В начале июня министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в 2023 г. в новых регионах планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них. Он заявлял, что на эти цели будет выделено почти 75 млрд руб.
28 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года.
30 сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. В мае этого года Мишустин заявил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ. В ходе февральского послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых регионов РФ.