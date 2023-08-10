Правительство направит 15 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

«Направим около 15 млрд руб. из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно», – сказал премьер (цитата по ТАСС).