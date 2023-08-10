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Экономика

Правительство направит 15 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

Ведомости

Правительство России выделит около 15 млрд руб. на ремонт и содержание дорог в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Направим около 15 млрд руб. из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

По его словам, это позволит «привести в порядок свыше 20 000 км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов». Мишустин добавил, что президент страны Владимир Путин ранее поставил задачу организовать такую работу повсеместно.

В начале июня министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в 2023 г. в новых регионах планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них. Он заявлял, что на эти цели будет выделено почти 75 млрд руб.

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28 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановление региональных трасс в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях займет три года. 

30 сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. В мае этого года Мишустин заявил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ. В ходе февральского послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых регионов РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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