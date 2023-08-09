Хуснуллин: в Северодонецкой агломерации восстановлено около 100 км теплосетей

«В ноябре 2022 г. в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную, и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8000 квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта. К началу отопительного периода 2023–2024 гг. котельная будет полностью готова к работе», – сказал гендиректор.