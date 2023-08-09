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Экономика

Хуснуллин: в Северодонецкой агломерации восстановлено около 100 км теплосетей

Ведомости

В Северодонецкой агломерации из 167 км тепловых сетей восстановили порядка 100 км, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 км тепловых сетей, из которых 100 км уже приведено в нормативное состояние», – сказал вице-премьер, его слова приводит пресс-служба правительства.

Хуснуллин также рассказал, что в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Планируется восстановить почти 25 км водопроводных и 7,5 км канализационных сетей.

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Пресс-служба кабмина также привела слова гендиректора «Фонда развития территорий» Ильшата Шагиахметова, который анонсировал начало работы котельной в Северодонецке. 

«В ноябре 2022 г. в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную, и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8000 квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта. К началу отопительного периода 2023–2024 гг. котельная будет полностью готова к работе», – сказал гендиректор.

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5 августа Хуснуллин заявил, что жители Мариуполя в ДНР возвращаются в город, а экономика начала возрождаться. «Начинают работать и малые предприятия, и большие производства, повышается уровень занятости местного населения», – сообщил вице-премьер в соцсетях.

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ. В ходе февральского послания Федеральному собранию президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых регионов РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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