«Интерфакс»: правительство обсуждает с экспортерами меры по стабилизации рубля
Профильные ведомства и ЦБ ведут обсуждение с компаниями-экспортерами мер по стабилизации курса рубля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на три источника.
Среди возможных мер – мониторинг накопления валюты за границей, возврат нормы по обязательной продаже до 90% валютной выручки, а также запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях и в дружественные страны, и запрет каких-либо сделок, которые можно рассматривать как вывод средств за границу. В случае если экспортеры будут предпринимать недостаточные шаги для стабилизации курса рубля, власти могут воспользоваться инструментарием нового налога на сверхдоходы. Какие-либо подробности этой идеи «Интерфакс» не привел.
Уточняется, что эти меры обсуждались на встрече ЦБ, правительства, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго с компаниями-экспортерами 14 августа.
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб.
15 августа ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Рубль отреагировал на это умеренным укреплением: в моменте доллар снизился до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта вновь перешла к росту. В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро – 108,54 руб. и 103,75 руб.