«Интерфакс»: правительство обсуждает с экспортерами меры по стабилизации рубля

Среди возможных мер – мониторинг накопления валюты за границей, возврат нормы по обязательной продаже до 90% валютной выручки, а также запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, в том числе в рублях и в дружественные страны, и запрет каких-либо сделок, которые можно рассматривать как вывод средств за границу. В случае если экспортеры будут предпринимать недостаточные шаги для стабилизации курса рубля, власти могут воспользоваться инструментарием нового налога на сверхдоходы. Какие-либо подробности этой идеи «Интерфакс» не привел.