В Альфа-банке раскритиковали коммуникацию ЦБ с рынком

В Альфа-банке раскритиковали коммуникацию ЦБ с рынкомБанк России не представил новых аргументов в пользу внеочередного повышения ставки
«Мы разочарованы тем, что в пресс-релизе отсутствуют объяснения необходимости проведения внеочередного заседания по ставке», – говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка по итогам решения ЦБ повысить внепланово ставку с 8,5 до 12% (есть у «Ведомостей»). В самом банке такое решение ожидали.
Исходя из текста пресс-релиза ЦБ, регулятор принял это решение с целью ограничить риски ценовой стабильности, но все упомянутые факторы были известны 21 июля (дата прошлого заседания по ставке), пишут аналитики «Альфы». «В сегодняшнем релизе рынку не представили никаких новых аргументов в поддержку этого внеочередного решения», – отмечают эксперты банка.
«Ведомости» направили запрос в Банк России.
Решение Банка России аналитики «Альфы» считают негативным в контексте коммуникации регулятора с рынком: еще три недели назад, по итогам заседания 21 июля, ЦБ объявил новый прогнозный диапазон ставки, в котором 10%-ный уровень обозначен как максимальный на 2023 г. «Сегодняшний релиз снижает предсказуемость действий ЦБ по ставке и заставит рынок еще больше следить за динамикой валютного курса», – отмечают эксперты банка.
Динамика инфляции не давала оснований для резкого движения ставки, пишут аналитики Альфа-банка: доступные данные не позволяют сделать вывод о том, что инфляция вышла из-под контроля, и «вызывают даже большее недоумение в отношении действий ЦБ». По оценке ЦБ на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4% с локального минимума 2,3% годовых в апреле. С 1 по 7 августа недельный рост цен составил 0,01%, пишут аналитики Альфа-банка: исходя из этих цифр, по их оценке, годовая инфляция составит примерно 6% на конец 2023 г.
Усомнились аналитики Альфа-банка и в том, что повышение ставки может помочь рублю. Консенсус-прогноз рынка исходил из допущения, что решение ЦБ 15 августа стало ответом на ослабление курса рубля. Но в «Альфе» видят минимум две причины того, «чтобы усомниться в правильности интерпретации рынком действий ЦБ».
Во-первых, резкое ослабление курса эксперты связывают с низкой ликвидностью на рынке в летние месяцы. К тому же за ослаблением стоит решение правительства ограничить российский нефтяной экспорт в рамках сделки ОПЕК+ по поддержанию мировых цены на сырье. Эта мера временная и является подконтрольным фактором, полагают в банке.
Во-вторых, отмечают аналитики, в условиях ограниченных финансовых потоков «эластичность» валютного рынка к решению по ставке будет очень низкой. В подтверждение своей точки зрения эксперты Альфа-банка приводят тот факт, что после объявления решения по ставке курс рубля оставался под давлением – доллар стоил 98,7 руб., евро торговался по 107,9 руб.
Единственным подходящим объяснением для такого шага ЦБ могут служить некоторые детали проекта бюджета, пока не доступные рынку, но известные ЦБ, пишут эксперты. Вполне возможно, допускают аналитики Альфа-банка, бюджет столкнется с существенным ростом расходов на социальные нужды накануне 2024 г., «а в этом случае очень важны темпы инфляции в 2023 г. как базы для индексации расходов». Это может объяснять, заключают они, почему ЦБ действует в подобной спешке, чтобы минимизировать инфляционные риски не на горизонте 2024 г., но в гораздо более короткий период.
В Альфа-банке прогнозируют паузу на плановом заседании ЦБ по ставке 15 сентября, но не исключают ее дальнейшего роста.