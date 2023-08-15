В Альфа-банке раскритиковали коммуникацию ЦБ с рынком

Единственным подходящим объяснением для такого шага ЦБ могут служить некоторые детали проекта бюджета, пока не доступные рынку, но известные ЦБ, пишут эксперты. Вполне возможно, допускают аналитики Альфа-банка, бюджет столкнется с существенным ростом расходов на социальные нужды накануне 2024 г., «а в этом случае очень важны темпы инфляции в 2023 г. как базы для индексации расходов». Это может объяснять, заключают они, почему ЦБ действует в подобной спешке, чтобы минимизировать инфляционные риски не на горизонте 2024 г., но в гораздо более короткий период.