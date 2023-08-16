СМИ сообщили о блокировке счетов британских фирм из-за торговли с Украиной
В Великобритании банки принудительно закрывают счета местных фирм, которые сотрудничают с украинскими компаниями, из-за опасений в связи с санкциями против России и отмыванием денег. Об этом пишет газета Politico.
Об этой проблеме говорится в письме сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, с которым ознакомилась газета. Томс отметил, что британские компании «боятся торговать с Украиной». В BUCC поступили жалобы от фирмы, чьи банковские счета были заблокированы из-за сделок с украинскими партнерами. По словам Томса, даже «одна украинская транзакция» может привести к закрытию счета.
Банки отмечают, что соблюдают свои юридические и нормативные обязательства, пишет газета, которые касаются в том числе западных санкций против России. В кредитных организациях признают, что операции с неподконтрольными Киеву регионами сложны и могут возникать задержки при проверках, однако, торговля с Украиной напрямую не запрещена.
В письме Томс говорит, что британские банки еще «десятилетия назад» определили Украину как «рискованную юрисдикцию для ведения бизнеса их клиентами», но с тех пор ситуация улучшилась. Секретарь Британо-украинского делового совета Джеймс Уоткинс отмечает, что такая ситуация мешает развитию отношений между странами и оказывает большое влияние на поддержку Украины.
Лондон оказывает Украине военную и финансовую поддержку. В июне на конференции доноров Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон даст Всемирному банку трехлетние гарантии под кредиты Украине общей суммой $3 млрд. Кроме того, Великобритания выделит Киеву грант в 250 млн фунтов. Россия неоднократно заявляла, что выступает против военной и другой помощи для Украины со стороны западных стран.