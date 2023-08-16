СМИ сообщили о блокировке счетов британских фирм из-за торговли с Украиной

Банки отмечают, что соблюдают свои юридические и нормативные обязательства, пишет газета, которые касаются в том числе западных санкций против России. В кредитных организациях признают, что операции с неподконтрольными Киеву регионами сложны и могут возникать задержки при проверках, однако, торговля с Украиной напрямую не запрещена.