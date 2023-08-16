ЦБ снизил курс доллара на 17 августа до 96,7 рубля

Позднее в тот же день Bloomberg сообщил о том, что 14 августа правительство и экспортеры обсуждали на совещании обязательную продажу валютной выручки. Эту информацию подтвердил также «Интерфакс». На этих новостях рубль резко укрепился: доллар в моменте дешевел на 2 руб., торгуясь по 96,4 руб./$. Торги американская валюта закончила снижением на 57 коп. до 97,09 руб./$, евро потерял 1 руб., торгуясь по 106 руб.