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На форуме «Армия-2023» Минобороны РФ заключило госконтракты на 400 млрд рублей

Ведомости

Министерство обороны России подписало и вручило госконтракты предприятиям ОПК на сумму более 400 млрд руб. в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023». Об этом сообщил «РИА Новости» начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

Гуляев уточнил, что на форуме были подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов. В результате их выполнения ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

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14 августа первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» сообщил, что госкорпорация намерена кратно увеличить выпуск беспилотников «Ланцет» в связи с тем, что они очень востребованы. Он также выразил уверенность, что необходимость в этих дронах «будет очень значительной». Артяков добавил, что за последние 1,5-2 года производство ряда боеприпасов выросло в 20-30 раз, а бронетехники – в 4-5 раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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