На форуме «Армия-2023» Минобороны РФ заключило госконтракты на 400 млрд рублей

14 августа первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» сообщил, что госкорпорация намерена кратно увеличить выпуск беспилотников «Ланцет» в связи с тем, что они очень востребованы. Он также выразил уверенность, что необходимость в этих дронах «будет очень значительной». Артяков добавил, что за последние 1,5-2 года производство ряда боеприпасов выросло в 20-30 раз, а бронетехники – в 4-5 раз.