На форуме «Армия-2023» Минобороны РФ заключило госконтракты на 400 млрд рублей
Министерство обороны России подписало и вручило госконтракты предприятиям ОПК на сумму более 400 млрд руб. в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023». Об этом сообщил «РИА Новости» начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
Гуляев уточнил, что на форуме были подписаны 11 и вручены 9 государственных контрактов. В результате их выполнения ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.
14 августа первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков на форуме «Армия-2023» сообщил, что госкорпорация намерена кратно увеличить выпуск беспилотников «Ланцет» в связи с тем, что они очень востребованы. Он также выразил уверенность, что необходимость в этих дронах «будет очень значительной». Артяков добавил, что за последние 1,5-2 года производство ряда боеприпасов выросло в 20-30 раз, а бронетехники – в 4-5 раз.