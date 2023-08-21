Газета
Экономика

Голикова заявила о снижении уровня безработицы в 71 регионе

Ведомости

С начала года уровень безработицы снизился в 71 регионе России, возрос – в девяти. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Согласно методологии МОТ (Международной организации труда. – “Ведомости”), уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации – не изменился», – приводит ТАСС слова Голиковой со ссылкой на пресс-службу ее аппарата.

По данным аппарата, сейчас число безработных составляет 493 000, что на 71 000 меньше, чем в начале 2023 г. В то же время, согласно данным портала «Работа России», число вакантных рабочих мест выросло почти на 222 000, превысив 1,8 млн.

Минтруд назвал меры по борьбе с дефицитом на рынке труда

Эксперты предлагают для решения этого вопроса увеличить миграционные потоки и привлечь другие министерства

В июне уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого значения в 3,1%. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля заявил, что число занятых россиян увеличилось за год на 1,5 млн человек до 73,4 млн.

17 мая Голикова на совещании президента с министрами отметила низкую безработицу в стране и сообщила, что в условиях низкой безработицы правительство работает над обеспечением предприятий кадрами. «Наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами», – сказала она.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных