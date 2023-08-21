Голикова заявила о снижении уровня безработицы в 71 регионе
С начала года уровень безработицы снизился в 71 регионе России, возрос – в девяти. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«Согласно методологии МОТ (Международной организации труда. – “Ведомости”), уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации – не изменился», – приводит ТАСС слова Голиковой со ссылкой на пресс-службу ее аппарата.
По данным аппарата, сейчас число безработных составляет 493 000, что на 71 000 меньше, чем в начале 2023 г. В то же время, согласно данным портала «Работа России», число вакантных рабочих мест выросло почти на 222 000, превысив 1,8 млн.
В июне уровень безработицы в России снизился до рекордно низкого значения в 3,1%. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля заявил, что число занятых россиян увеличилось за год на 1,5 млн человек до 73,4 млн.
17 мая Голикова на совещании президента с министрами отметила низкую безработицу в стране и сообщила, что в условиях низкой безработицы правительство работает над обеспечением предприятий кадрами. «Наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами», – сказала она.