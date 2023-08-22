Президент России сообщил о росте доли рубля при оплате экспорта до 42%

Создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару, обсуждается странами БРИКС. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что страны объединения могут создать такую единицу. По его словам, это будет не единая валюта, как в ЕС, а именно расчетная единица, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты.