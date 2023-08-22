Президент России сообщил о росте доли рубля при оплате экспорта до 42%
Доля рубля при оплате российского экспорта за 1,5 года выросла с 12 до 42%. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.
«Все больше расчетов приходится на рубли и дружественные валюты. За 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла в более чем втрое – с 12 до 42%. А если считать вместе с валютами дружественных стран, эта доля достигает 70%», – отметил глава государства.
В апреле Банк России сообщал, что доля рубля в экспортных поставках на конец 2022 г. превысила 30%, что стало результатом значительного изменения страновой структуры внешней торговли в пользу дружественных стран. Регулятор отмечал, что после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае 2022 г. существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках, сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро.
Создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару, обсуждается странами БРИКС. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что страны объединения могут создать такую единицу. По его словам, это будет не единая валюта, как в ЕС, а именно расчетная единица, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты.