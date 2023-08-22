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Экономика

Президент России сообщил о росте доли рубля при оплате экспорта до 42%

Ведомости

Доля рубля при оплате российского экспорта за 1,5 года выросла с 12 до 42%. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

«Все больше расчетов приходится на рубли и дружественные валюты. За 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла в более чем втрое – с 12 до 42%. А если считать вместе с валютами дружественных стран, эта доля достигает 70%», – отметил глава государства.

В апреле Банк России сообщал, что доля рубля в экспортных поставках на конец 2022 г. превысила 30%, что стало результатом значительного изменения страновой структуры внешней торговли в пользу дружественных стран. Регулятор отмечал, что после перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае 2022 г. существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках, сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро.

Создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару, обсуждается странами БРИКС. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что страны объединения могут создать такую единицу. По его словам, это будет не единая валюта, как в ЕС, а именно расчетная единица, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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