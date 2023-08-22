Путин призвал кабмин и Банк России контролировать отток капитала

После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.