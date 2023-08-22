Путин призвал кабмин и Банк России контролировать отток капитала
Правительству России и ЦБ следует активнее пользоваться имеющимися у них инструментами для снижения волатильности на финансовых рынках. В частности, важно контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства указал в начале совещания на то, что происходящие колебания на финансовых рынках затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса и граждан.
«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации. Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников рынка», – рассказал президент.
На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.
После повышения ставки и на фоне новостей о возможном ужесточении властями валютного контроля рубль несколько укрепился. Как писали ранее «Ведомости», на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной было решено пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.
Правительству, как отмечали источники, удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки, но если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркивал один из них.