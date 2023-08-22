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Экономика

Минфин рассчитывает привлечь в программу долгосрочных сбережений 300 млрд рублей

Ведомости

Минфин России рассчитывает на участие 2 млн человек в программе долгосрочных сбережений. Программа позволит привлечь 300 млрд руб. дополнительных ресурсов, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Силуанов отметил, что программа долгосрочных сбережений, с одной стороны, будет интересна гражданам благодаря софинансированию сбережений со стороны государства, а с другой – налоговыми преференциями.

Ранее по теме: Минфин и ЦБ разработали программу долгосрочных сбережений граждан

Программу долгосрочных сбережений разработали Минфин и ЦБ РФ. Участие в программе будет добровольным. Она предусматривает софинансирование взносов до 36 000 руб. в год, налоговый вычет до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб., а также страхование внесенных государством средств на сумму 2,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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