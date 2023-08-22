Минфин рассчитывает привлечь в программу долгосрочных сбережений 300 млрд рублей
Минфин России рассчитывает на участие 2 млн человек в программе долгосрочных сбережений. Программа позволит привлечь 300 млрд руб. дополнительных ресурсов, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Силуанов отметил, что программа долгосрочных сбережений, с одной стороны, будет интересна гражданам благодаря софинансированию сбережений со стороны государства, а с другой – налоговыми преференциями.
Программу долгосрочных сбережений разработали Минфин и ЦБ РФ. Участие в программе будет добровольным. Она предусматривает софинансирование взносов до 36 000 руб. в год, налоговый вычет до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб., а также страхование внесенных государством средств на сумму 2,8 млн руб.