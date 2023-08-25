Газета
Экономика

Володин: за десять лет Россия превратилась в самую крупную европейскую экономику

Ведомости

За десять лет, в течение которых США и ЕС вводили санкции против Москвы, Россия стала крупнейшей европейской экономикой. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«10 лет назад Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить санкции против России. <...>. Россия, несмотря на более 17 500 введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров. Вызовы сделали нас сильнее», – написал он.

Для сравнения Володин привел рейтинг крупнейших экономик мира по данным Всемирного банка по итогам 2012 г. Первое место в нем занимали США, второе и третье – Китай и Индия соответственно. Россия же в 2012 г. находилась на шестой строчке, ее опережала Германия.

Ранее по теме: США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

По итогам 2022 г. Россия поднялась на пятое место, обогнав Германию и став таким образом крупнейшей экономикой в Европе. На первое место в 2022 г. вышел Китай, а США сместились на вторую строчку. 

Володин подчеркнул, что «санкции бумерангом ударили по их инициаторам». В результате США перестали быть экономическим лидером. Володин обвинил Вашингтон в попытке «удержать свою гегемонию» за счет других стран. В частности, Украина опустилась с 38 места рейтинга в 2012 г. на 50-е в 2022 г.

Несмотря на то, что Россия вошла в пятерку мировых лидеров, работу предстоит продолжить. В частности, необходимо развивать проактивную экономику, в том числе с помощью поддержки отечественных производителей, укрепления технологического суверенитета и создания новых индустриальных мощностей и отраслей передовых технологий. В связи с этим Госдума в октябре планирует провести слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса, рассказал Володин.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. В частности, спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале – марте России предрекали обвал экономики на 20–25%, указал Путин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных