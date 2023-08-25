Володин: за десять лет Россия превратилась в самую крупную европейскую экономику
За десять лет, в течение которых США и ЕС вводили санкции против Москвы, Россия стала крупнейшей европейской экономикой. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«10 лет назад Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить санкции против России. <...>. Россия, несмотря на более 17 500 введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятерку мировых лидеров. Вызовы сделали нас сильнее», – написал он.
Для сравнения Володин привел рейтинг крупнейших экономик мира по данным Всемирного банка по итогам 2012 г. Первое место в нем занимали США, второе и третье – Китай и Индия соответственно. Россия же в 2012 г. находилась на шестой строчке, ее опережала Германия.
По итогам 2022 г. Россия поднялась на пятое место, обогнав Германию и став таким образом крупнейшей экономикой в Европе. На первое место в 2022 г. вышел Китай, а США сместились на вторую строчку.
Володин подчеркнул, что «санкции бумерангом ударили по их инициаторам». В результате США перестали быть экономическим лидером. Володин обвинил Вашингтон в попытке «удержать свою гегемонию» за счет других стран. В частности, Украина опустилась с 38 места рейтинга в 2012 г. на 50-е в 2022 г.
Несмотря на то, что Россия вошла в пятерку мировых лидеров, работу предстоит продолжить. В частности, необходимо развивать проактивную экономику, в том числе с помощью поддержки отечественных производителей, укрепления технологического суверенитета и создания новых индустриальных мощностей и отраслей передовых технологий. В связи с этим Госдума в октябре планирует провести слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса, рассказал Володин.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале заявил, что Запад развернул не только военный, информационный, но и экономический фронт против России. Западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе. В частности, спад ВВП по итогам 2022 г. составил 2,1%, хотя еще в феврале – марте России предрекали обвал экономики на 20–25%, указал Путин.