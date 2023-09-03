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Экономика

В Австралии подготовили проект по борьбе с занижением зарплат

Ведомости

Правительство Австралии может представить законопроект по борьбе с умышленным занижением зарплат. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на министра труда Тони Берка.

«Кража зарплат» может стать уголовно наказуема – по словам министра, за их умышленное занижение может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 7,8 млн австралийских долларов ($5 млн). Проект закона может быть представлен 4 сентября.

Ранее Берк заявлял, что нововведение также облегчит временным работникам получение постоянных должностей, будет контролировать использование фирм по найму рабочей силы для снижения минимальных ставок заработной платы и введет минимальные стандарты, в том числе для доставщиков еды.

В июле «Ведомости» писали, что в России отметили рост зарплат, но и самую низкую за последние 25 лет обеспеченность кадрами. В апреле, согласно данным Росстата, средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб. (на 13% выше прошлого года). Рост реальных зарплат, то есть скорректированных на инфляцию, в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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