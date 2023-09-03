В Австралии подготовили проект по борьбе с занижением зарплат

В июле «Ведомости» писали, что в России отметили рост зарплат, но и самую низкую за последние 25 лет обеспеченность кадрами. В апреле, согласно данным Росстата, средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб. (на 13% выше прошлого года). Рост реальных зарплат, то есть скорректированных на инфляцию, в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г.