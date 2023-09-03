В Австралии подготовили проект по борьбе с занижением зарплат
Правительство Австралии может представить законопроект по борьбе с умышленным занижением зарплат. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на министра труда Тони Берка.
«Кража зарплат» может стать уголовно наказуема – по словам министра, за их умышленное занижение может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 7,8 млн австралийских долларов ($5 млн). Проект закона может быть представлен 4 сентября.
Ранее Берк заявлял, что нововведение также облегчит временным работникам получение постоянных должностей, будет контролировать использование фирм по найму рабочей силы для снижения минимальных ставок заработной платы и введет минимальные стандарты, в том числе для доставщиков еды.
В июле «Ведомости» писали, что в России отметили рост зарплат, но и самую низкую за последние 25 лет обеспеченность кадрами. В апреле, согласно данным Росстата, средненачисленная номинальная зарплата в России составила 71 204 руб. (на 13% выше прошлого года). Рост реальных зарплат, то есть скорректированных на инфляцию, в том же месяце достиг рекорда за пять лет и составил 10,4% по отношению к апрельскому показателю 2022 г.