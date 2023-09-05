Wintershall Dea заявила об отделении бизнеса от предприятий с участием России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием к середине 2024 г., говорится в сообщении на сайте компании.