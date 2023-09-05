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Экономика

Wintershall Dea заявила об отделении бизнеса от предприятий с участием России

Ведомости

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием к середине 2024 г., говорится в сообщении на сайте компании.

«Наше решение ясно: мы покидаем Россию. Юридическое отделение нашего международного бизнеса от российских совместных предприятий является следующим шагом в этом процессе», – сказал глава компании Марио Мерен. 

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Решение касается долей в совместных предприятиях в России, а также долей в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).

В конце апреля Мерен сообщил, что компания начала закрытие офиса в Санкт-Петербурге, а также изучает доступные варианты выхода из российских активов. Он назвал процесс выхода сложным из-за барьеров, создаваемых, по его оценке, российскими властями.

Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию в середине января 2023 г. Тогда Мерен заявил, что ограничения, введенные относительно деятельности западных компаний, сделали невозможным продолжать работу в РФ и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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