Wintershall Dea заявила об отделении бизнеса от предприятий с участием России
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием к середине 2024 г., говорится в сообщении на сайте компании.
«Наше решение ясно: мы покидаем Россию. Юридическое отделение нашего международного бизнеса от российских совместных предприятий является следующим шагом в этом процессе», – сказал глава компании Марио Мерен.
Решение касается долей в совместных предприятиях в России, а также долей в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).
В конце апреля Мерен сообщил, что компания начала закрытие офиса в Санкт-Петербурге, а также изучает доступные варианты выхода из российских активов. Он назвал процесс выхода сложным из-за барьеров, создаваемых, по его оценке, российскими властями.
Wintershall Dea объявила о намерении покинуть Россию в середине января 2023 г. Тогда Мерен заявил, что ограничения, введенные относительно деятельности западных компаний, сделали невозможным продолжать работу в РФ и якобы привели к экономической экспроприации совместных предприятий в стране.