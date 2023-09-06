Минэнерго рассчитывает запретить «серый» экспорт топлива в ближайшее время

Как стало известно ранее, выплаты российским НПЗ из бюджета по демпфирующему механизму в августе составили рекордные с начала года 185,9 млрд руб. Показатель превысил выплаты за август прошлого года на 7,3%. За весь 2022 г. нефтяники получили рекордные отчисления из бюджета по демпферу – они выросли в 3,2 раза к 2021 г. и составили 2,2 трлн руб. Если же сравнивать показатель этого года с августом 2021 г., то рост будет еще заметнее – в 2,2 раза.