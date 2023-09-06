Минэнерго рассчитывает запретить «серый» экспорт топлива в ближайшее время
Минэнерго России внесло в администрацию президента и правительство законопроект о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов, в соответствии с которым право на поставки за рубеж будет только у НПЗ. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Сорокин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, передает «Интерфакс».
«Мы уже внесли проект указа, и не только в правительство, но и в администрацию (президента). Он сейчас проходит финальную, скажем так, оценку. И надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем выйти с указанием запрета "серого" экспорта», – сказал он.
Сорокин пояснил, что экспортные цены на топливо сейчас выше внутренних, поэтому многие недобросовестные игроки – мелкие трейдеры и нефтебазы – покупают нефтепродукты, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер, а потом продают на экспорт. Законопроект, считают в Минэнерго, окажет большую поддержку и внутренним ценам.
Как стало известно ранее, выплаты российским НПЗ из бюджета по демпфирующему механизму в августе составили рекордные с начала года 185,9 млрд руб. Показатель превысил выплаты за август прошлого года на 7,3%. За весь 2022 г. нефтяники получили рекордные отчисления из бюджета по демпферу – они выросли в 3,2 раза к 2021 г. и составили 2,2 трлн руб. Если же сравнивать показатель этого года с августом 2021 г., то рост будет еще заметнее – в 2,2 раза.
Выплаты рассчитываются за каждую тонну, поставленную на внутренний рынок. Это позволяет компаниям поддерживать высокий объем поставок моторного топлива на внутренний рынок без сильного падения маржинальности. Предельные цены, после которых прекращаются выплаты из бюджета, в 2023 г. составляют 62 590 руб./т для бензина и 64 620 руб./т для дизтоплива. Если же цены на топливо на внутреннем рынке превышают экспортные, то уже сами нефтяники должны платить в бюджет.