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Экономика

Минэнерго рассчитывает запретить «серый» экспорт топлива в ближайшее время

Ведомости

Минэнерго России внесло в администрацию президента и правительство законопроект о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов, в соответствии с которым право на поставки за рубеж будет только у НПЗ. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Сорокин в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, передает «Интерфакс».

«Мы уже внесли проект указа, и не только в правительство, но и в администрацию (президента). Он сейчас проходит финальную, скажем так, оценку. И надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем выйти с указанием запрета "серого" экспорта», – сказал он.

Сорокин пояснил, что экспортные цены на топливо сейчас выше внутренних, поэтому многие недобросовестные игроки – мелкие трейдеры и нефтебазы – покупают нефтепродукты, за которые из бюджета РФ выплачен демпфер, а потом продают на экспорт. Законопроект, считают в Минэнерго, окажет большую поддержку и внутренним ценам.

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Как стало известно ранее, выплаты российским НПЗ из бюджета по демпфирующему механизму в августе составили рекордные с начала года 185,9 млрд руб. Показатель превысил выплаты за август прошлого года на 7,3%. За весь 2022 г. нефтяники получили рекордные отчисления из бюджета по демпферу – они выросли в 3,2 раза к 2021 г. и составили 2,2 трлн руб. Если же сравнивать показатель этого года с августом 2021 г., то рост будет еще заметнее – в 2,2 раза.

Выплаты рассчитываются за каждую тонну, поставленную на внутренний рынок. Это позволяет компаниям поддерживать высокий объем поставок моторного топлива на внутренний рынок без сильного падения маржинальности. Предельные цены, после которых прекращаются выплаты из бюджета, в 2023 г. составляют 62 590 руб./т для бензина и 64 620 руб./т для дизтоплива. Если же цены на топливо на внутреннем рынке превышают экспортные, то уже сами нефтяники должны платить в бюджет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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