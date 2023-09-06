Объем ФНБ увеличился в августе на 390 млрд рублей
По состоянию на 1 сентября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 13,703 трлн руб. (9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.), что эквивалентно $142,852 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Таким образом, в августе ФНБ вырос на 390 млрд руб. По состоянию на 1 августа его объем составлял 13,313 трлн руб. (8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.), или $146,33 млрд.
Объем средств ФНБ на счетах ЦБ на начало месяца составил 7,251 трлн руб. ($75,59 млрд, 4,8% от прогнозируемого ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 5,22 млрд евро, 279,77 млрд китайских юаней, а также 508,26 т золота в обезличенной форме и 6,77 млрд руб. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах ЦБ в иностранной валюте с 15 декабря 2022 г. по 31 августа 2023 г. составил $87,1 млн, что эквивалентно 8,35 млрд руб.
В августе часть средств ФНБ на счетах ЦБ – 385,2 млн юаней и 570,2 кг золота в обезличенной форме – была реализована за 8,3 млрд руб., отметили в Минфине. Вырученные средства пошли на финансирование дефицита федерального бюджета.
Как писали ранее «Ведомости», правительство может рассмотреть вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023-2024 гг. В Минфине напомнили, что бюджетное правило во время переходного периода предусматривает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на сумму в 2,9 трлн руб. в этом году и 1,3 трлн – в следующем.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.