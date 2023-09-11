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Экономика

С начала года профицит внешней торговли в России сократился до $72,6 млрд

Ведомости

Профицит внешней торговли России снизился более чем в 3,1 раза с января по август по сравнению с данными тоже периода 2022 г. Показатель составил $72,6 млрд. Данные следуют из оценки ключевых агрегатов платежного баланса РФ, подготовленной Банком России.

В то же время профицит счета платежного баланса страны с января по июль текущего года уменьшился до $25,6 млрд, добавил регулятор. Показатель снизился более чем в 7,2 раза.

«Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,3% (на $156,7 млрд). По первой оценке августа 2023 г. положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне $2,8 млрд», – отметили в ЦБ.

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В оценке сказано, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами по отношению к январю – августу 2022 г. было вызвано «уменьшением стоимости экспорта на 31,8% (на $127,5 млрд) в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта».

Кроме того, с января по август в России увеличился более чем в два раза дефицит баланса внешней торговли услугами. Это связано с тем, что российские туристы стали активнее выезжать на отдых в другие страны, а также с уменьшением стоимости продажи услуг за рубеж.

С начала года по 31 августа в стране также снизился уровень совокупного дефицита первичных и вторичных доходов. Основной причиной стало уменьшение объема дивидендов, которые российские компании выплатили нерезидентам.

Среди россиян объем вложений в акции и облигации с апреля ежемесячно бьет исторические рекорды. К 1 августа объем вложений домохозяйств в котируемые акции, паи и акции инвестфондов составил 10,9 трлн руб., тогда как максимальный докризисный объем вложений достигал 8,62 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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