С начала года профицит внешней торговли в России сократился до $72,6 млрд
Профицит внешней торговли России снизился более чем в 3,1 раза с января по август по сравнению с данными тоже периода 2022 г. Показатель составил $72,6 млрд. Данные следуют из оценки ключевых агрегатов платежного баланса РФ, подготовленной Банком России.
В то же время профицит счета платежного баланса страны с января по июль текущего года уменьшился до $25,6 млрд, добавил регулятор. Показатель снизился более чем в 7,2 раза.
«Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,3% (на $156,7 млрд). По первой оценке августа 2023 г. положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне $2,8 млрд», – отметили в ЦБ.
В оценке сказано, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами по отношению к январю – августу 2022 г. было вызвано «уменьшением стоимости экспорта на 31,8% (на $127,5 млрд) в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта».
Кроме того, с января по август в России увеличился более чем в два раза дефицит баланса внешней торговли услугами. Это связано с тем, что российские туристы стали активнее выезжать на отдых в другие страны, а также с уменьшением стоимости продажи услуг за рубеж.
С начала года по 31 августа в стране также снизился уровень совокупного дефицита первичных и вторичных доходов. Основной причиной стало уменьшение объема дивидендов, которые российские компании выплатили нерезидентам.
Среди россиян объем вложений в акции и облигации с апреля ежемесячно бьет исторические рекорды. К 1 августа объем вложений домохозяйств в котируемые акции, паи и акции инвестфондов составил 10,9 трлн руб., тогда как максимальный докризисный объем вложений достигал 8,62 трлн руб.