Грузооборот морских портов России в январе - августе вырос на 8,7%

Ранее в марте министр транспорта России Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что по итогам 2022 г. объем перевозок составил 842 млн т, в 2023 г. ожидается увеличение перевалки примерно на 8 млн т. Всего в России 63 морских порта, общая мощность которых к середине этого года составила 1,3 млрд т.