Грузооборот морских портов России в январе - августе вырос на 8,7%
Грузооборот морских портов России за первые восемь месяцев этого года вырос на 8,7% в годовом выражении и составил 601,3 млн т, сообщается на сайте Росморречфлота.
«Продолжение динамичного роста этого показателя в основном связано с увеличением на 16,6% объемов перевалки сухих грузов (до 304,3 млн т). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297,0 млн т», – пояснили в ведомстве.
Наибольший прирост грузооборота показали морские порты Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора Север – Юг. Их показатель увеличился на 37,3% до 5 млн т. Объем перевалки сухих грузов вырос в 1,7 раза до 3 млн т. Перевалка наливных грузов выросла на 3,5% до 2 млн т.
Азово-Черноморский бассейн сохраняет роль «локомотива портового сектора», расположенные там порты увеличили грузооборот на 18,2% до 200,9 млн т. Объем перевалки сухих грузов вырос на 28,8%, составив 96,9 млн т, а наливных грузов – на 9,7% до 104, млн т.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 0,8%, достигнув 65,8 млн т, а портов Балтийского бассейна – на 3,2% до 168,6 млн т. Грузооборот дальневосточных портов вырос на 6,6% до 161 млн т.
Ранее в марте министр транспорта России Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что по итогам 2022 г. объем перевозок составил 842 млн т, в 2023 г. ожидается увеличение перевалки примерно на 8 млн т. Всего в России 63 морских порта, общая мощность которых к середине этого года составила 1,3 млрд т.