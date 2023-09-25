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Экономика

ЕЦБ планирует длительное время держать ставку на высоком уровне

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен держать ставки на высоком уровне в течение «продолжительного времени», поскольку это поможет странам Еврозоны снизить инфляцию до целевого уровня. Об этом заявила председатель регулятора Кристин Лагард, выступая в Европарламенте.

«Мы считаем, что, если базовая ставка ЕЦБ будет поддерживаться на запретительно высоком уровне в течение продолжительного времени, это даст позитивный результат. Это должно позволить зоне евро снизить инфляцию до целевого показателя в 2,1% в 2025 г.», – приводит ее слова ТАСС.

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14 сентября ЕЦБ поднял все три процентные ставки на 0,25 п. п., что стало десятым подряд повышением с июля 2022 г. Ставка по основным операциям финансирования достигла 4,5%, ставка по депозитам увеличилась до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%, это уровни кризиса доткомов 2000-2001 гг. Как писали «Ведомости», это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

Регулятор ожидает, что инфляция в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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