ЕЦБ поднял ставки десятый раз подряд

ЕЦБ поднял ставки десятый раз подрядКлючевая ставка достигла 4,5%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял все три процентные ставки на 0,25 п. п. по итогам заседания 14 сентября, что стало десятым подряд повышением с июля 2022 г. Ставка по основным операциям финансирования достигла 4,5%, ставка по депозитам увеличилась до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%, это уровни кризиса доткомов 2000-2001 гг.
Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями рынка. 70% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали повышения ставки на заседании в четверг. Газета Financial Times (FT) писала, что это решение будет одним из самых сложных с момента начала нынешнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июле 2022 г. Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов (10 из 11) предполагали повышение ставок на 0,25 п. п. до конца года.
«Основываясь на своей текущей оценке, совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода внесут существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю», – говорится в пресс-релизе ЕЦБ. Ключевые процентные ставки ЕЦБ будут установлены на текущих уровнях до тех пор, пока это необходимо, следует из сообщения европейского регулятора.
В документе по итогам заседания отмечается, что инфляция снижается, но по-прежнему остается слишком высокой. ЕЦБ прогнозирует, что показатель в 2023 г. составит 5,6%, в 2024 г. – 3,2%, в 2025 г. – 2,1%. Рост экономики Евросоюза в 2023 г. замедлится до 0,7%, в 2024 г. она вырастет на 1%, в 2025г. – на 1,5%, следует из обновленного прогноза.
На протяжении допандемийных 2018-2019 гг. инфляция еврозоны колебалась в диапазоне 0,7-2,3% г/г. В январе - июле 2021 г. рост цен находился в стандартном для европейской экономики диапазоне 0,9-2,2%, однако в августе инфляция достигла 3%, на 1 п. п. выше таргета ЕЦБ. С этого момента она стабильно ускорялась, преодолев отметку в 4% октябре и достигнув 5% в декабре. На фоне начала военного конфликта на Украине рост цен составил 7,4% в марте 2022 г., 8,9% в июле, 9,9% в сентябре. После пиков в 10,6% год к году за октябрь инфляция еврозоны снизилась до 8,6% в январе и 8,5% в феврале 2023 г., после чего она резко сократилась до 6,9% в марте. В мае цены увеличились на 6,1%, в июне рост замедлился до 5,5%, после чего он остановился на отметке в 5,3% в июле и августе. Тем временем базовая инфляция (с учетом сезонности) не демонстрировала такого же устойчивого тренда на замедление в текущем году. С январских 5,3% она ускорилась до 5,7% в марте, после чего замедлилась обратно до 5,3% в мае. В июне и июле она составила 5,5%, после чего вернулась к 5,3% в августе.
Ответ ЕЦБ на разгон инфляции был запоздалым, отмечали эксперты. Регулятор повысил ставку по основным операциям только в июле – с 0 до 0,5%, что стало самым резким увеличением с 2011 г. До этого на протяжении 2016-2021 гг. она оставалась на нулевом уровне. В сентябре и октябре 2022 г. ставка была дважды повышена сразу на 0,75 п. п. и достигла 2% к началу зимы. На трех последовавших заседаниях в декабре, феврале и марте ЕЦБ увеличил ее на 0,5 п. п. – до 3,5%. После этого темпы повышения замедлились до 0,25 п. п. – ставка была увеличена до 3,75% в мае и до 4% в июне 2023 г. По итогам заседания 27 июля ЕЦБ повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.
«Инфляция будет сокращаться дальше до конца года, но останется выше цели [в 2%] на протяжении длительного времени», – заявляла председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам июльского заседания регулятора.
FT писала, что аналитики расходятся во мнениях о том, поднимет ли ЕЦБ ставки в очередной раз или предпочтет сделать паузу в цикле ужесточения, учитывая сигналы ослабления экономики. Сохранение ставок может вызвать критику в адрес регулятора, который слишком рано завершает борьбу с инфляцией, в то время как их дальнейшее повышение может привести к усилению экономических проблем.
Эксперты «Ведомостей» отмечали, что повышение ставки на 0,25% на этой неделе и сохранение ее на таком уровне – наиболее вероятный сценарий, так как инфляция до сих пор более чем вдвое превышает таргет в 2%.