ЕЦБ поднял ставки десятый раз подряд

На протяжении допандемийных 2018-2019 гг. инфляция еврозоны колебалась в диапазоне 0,7-2,3% г/г. В январе - июле 2021 г. рост цен находился в стандартном для европейской экономики диапазоне 0,9-2,2%, однако в августе инфляция достигла 3%, на 1 п. п. выше таргета ЕЦБ. С этого момента она стабильно ускорялась, преодолев отметку в 4% октябре и достигнув 5% в декабре. На фоне начала военного конфликта на Украине рост цен составил 7,4% в марте 2022 г., 8,9% в июле, 9,9% в сентябре. После пиков в 10,6% год к году за октябрь инфляция еврозоны снизилась до 8,6% в январе и 8,5% в феврале 2023 г., после чего она резко сократилась до 6,9% в марте. В мае цены увеличились на 6,1%, в июне рост замедлился до 5,5%, после чего он остановился на отметке в 5,3% в июле и августе. Тем временем базовая инфляция (с учетом сезонности) не демонстрировала такого же устойчивого тренда на замедление в текущем году. С январских 5,3% она ускорилась до 5,7% в марте, после чего замедлилась обратно до 5,3% в мае. В июне и июле она составила 5,5%, после чего вернулась к 5,3% в августе.