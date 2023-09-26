Собянин: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей
Инвестиции в экономику Москвы за первые шесть месяцев 2023 г. составили более 2,2 трлн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Инвестиции в экономику Москвы за первые шесть месяцев 2023 г. превысили 2,2 трлн руб. Это на 5% в сопоставимых ценах выше показателей за тот же период в 2022», – написал он.
При этом 1,8 трлн руб. инвестировал крупный и средний бизнес. Предприниматели, отметил Собянин, вложили деньги в промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности.
Собянин напомнил, что в Москве для инвесторов действует несколько мер системной и антикризисной поддержки, а также удобные инструменты, в том числе инвестиционный портал и портал поставщиков. Как отметил мэр, в Москве также есть рынок сбыта с большой покупательской способностью.
По словам Собянина, инвестиции в экономику Москвы постоянно растут. Для сравнения: за весь 2022 г. в экономику города было вложено 5,9 трлн руб., что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г.