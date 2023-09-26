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Экономика

Собянин: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей

Ведомости

Инвестиции в экономику Москвы за первые шесть месяцев 2023 г. составили более 2,2 трлн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Инвестиции в экономику Москвы за первые шесть месяцев 2023 г. превысили 2,2 трлн руб. Это на 5% в сопоставимых ценах выше показателей за тот же период в 2022», – написал он.

При этом 1,8 трлн руб. инвестировал крупный и средний бизнес. Предприниматели, отметил Собянин, вложили деньги в промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности.

Собянин напомнил, что в Москве для инвесторов действует несколько мер системной и антикризисной поддержки, а также удобные инструменты, в том числе инвестиционный портал и портал поставщиков. Как отметил мэр, в Москве также есть рынок сбыта с большой покупательской способностью.

По словам Собянина, инвестиции в экономику Москвы постоянно растут. Для сравнения: за весь 2022 г. в экономику города было вложено 5,9 трлн руб., что на 2,2% больше по сравнению с 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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