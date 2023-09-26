Собянин: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей

Собянин напомнил, что в Москве для инвесторов действует несколько мер системной и антикризисной поддержки, а также удобные инструменты, в том числе инвестиционный портал и портал поставщиков. Как отметил мэр, в Москве также есть рынок сбыта с большой покупательской способностью.