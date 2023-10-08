Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию

В прошлом месяце Москва экспортировала максимальный за 13 лет объем нефти, проанализировало агентство. В сентябре показатель достиг 84 400 т, стоимость энергоресурсов составила $48 млн. До этого Бразилия последний раз импортировала российскую нефть в августе 2021 г. и приобрела 42 100 т за $16,6 млн, следует из данных таможни. Поставки в сентябре 2023 г. стали максимальными с июня 2010 г., когда Бразилия закупила 117 800 т нефти.