В Минфине назвали оптимальные способы изъятия сверхдоходов

Согласно закону, ставку налога установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. При этом в случае уплаты налога с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. Минфин планирует собрать с бизнеса 300 млрд руб. Как сообщал в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов, идея налога возникла из-за того, что у многих компаний финансовые результаты прошлого года «были сильно в плюс».