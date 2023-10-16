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Экономика

В Минфине назвали оптимальные способы изъятия сверхдоходов

Ведомости

Оптимальные механизмы изъятия сверхдоходов – это применение налогов, привязанных к физическим показателям, а также единовременные выплаты. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Оптимальные механизмы ее [ренты] изъятия, которые практикуются во всем мире, – это применение других налогов, привязанных к физическим показателям, таких как НДПИ (в случае природной ренты) или акциз (в случае экономической ренты), также бывают разовые изъятия», заявил он.

Минфин активно практикует оба механизма, напомнил он. В частности, в прошлом году был введен акциз на сталь, в этом – разовый налог на сверхприбыль. 

«Если вы говорите о минимизации налогов, у меня сразу возникают вопросы»

Замминистра финансов Алексей Сазанов о поисках справедливости и исторической обоснованности НДФЛ

В то же время, вводить прогрессивную шкалу налога на прибыль для выравнивания маржинальности между отраслями – не эффективно, считает Сазанов. 

Это не создает устойчивый дополнительный источник доходов бюджета, а приводит в средне- и долгосрочной перспективе к раздуванию расходов, дроблению бизнеса, размыванию налоговой базы, отметил он. 

«В общем, заставляет менеджеров компаний тратить свое время и талант не на создание добавленной стоимости для страны, а на разработку механизмов налоговой оптимизации», заявил замминистра.

В этом году власти решили изъять сверхприбыли российских компаний, полученные за прошедшие годы, с помощью так называемого разового платежа или windfall tax.

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Согласно закону, ставку налога установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. При этом в случае уплаты налога с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. Минфин планирует собрать с бизнеса 300 млрд руб. Как сообщал в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов, идея налога возникла из-за того, что у многих компаний финансовые результаты прошлого года «были сильно в плюс».

Дискуссия о введении прогрессивной шкалы по налогу на прибыль активно велась в 2021 г. Тогда власти предлагали установить три ступени: 20%, 25% и 30%, Ставка привязывалась к дивидендам и инвестициям (их величину определяла амортизация за период). Чем выше дивиденды, тем больше должен был быть налог на прибыль. Но в итоге решение принято не было. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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