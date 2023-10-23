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Экономика

Доходы от глобального налога для миллиардеров могут принести около $250 млрд

Ведомости

В ЕС могут ввести налог на сверхбогатых, он сможет приносить до $250 млрд в год. Об этом говорится в исследовании Налоговой обсерватории ЕС, которая базируется в Парижской школе экономики, пишет Reuters. 

Уточняется, что взимание минимального налога на прибыль 2700 миллиардеров по всему миру в размере 2% может приносить около $250 млрд ежегодно. 

В Налоговой обсерватории ЕС отметили, что зачастую от миллиардеров поступает намного меньше налоговых средств по сравнению с теми, кто обладает средним достатком. Там объяснили, что это связано с возможностью хранить деньги в подставных компаниях, защищающих от подоходного налога. В частности, в США миллиардеры платят налог в размере 0,5%, а во Франции с традиционно высокими налогами доход сверхбогатых людей облагается налогом около 0%. 

Согласно подсчетам Налоговой обсерватории ЕС, автоматический обмен информацией, который был запущен в 2018 г., позволил в три раза сократить объем средств, которые хранились в оффшорах. В 2021 г. между 140 странами было подписано соглашение, которое ограничило возможности транснациональных компаний экономить на налоговых отчислениях за счет фиксации прибыли в странах с низкими налогами. В результате был установлен глобальный нижний предел корпоративного налогообложения в размере 15%. По словам директора Налоговой обсерватории Габриэля Цукмана, аналогичную схему можно было бы применить и к миллиардерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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