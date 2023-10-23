Доходы от глобального налога для миллиардеров могут принести около $250 млрд

Согласно подсчетам Налоговой обсерватории ЕС, автоматический обмен информацией, который был запущен в 2018 г., позволил в три раза сократить объем средств, которые хранились в оффшорах. В 2021 г. между 140 странами было подписано соглашение, которое ограничило возможности транснациональных компаний экономить на налоговых отчислениях за счет фиксации прибыли в странах с низкими налогами. В результате был установлен глобальный нижний предел корпоративного налогообложения в размере 15%. По словам директора Налоговой обсерватории Габриэля Цукмана, аналогичную схему можно было бы применить и к миллиардерам.