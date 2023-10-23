Доходы от глобального налога для миллиардеров могут принести около $250 млрд
В ЕС могут ввести налог на сверхбогатых, он сможет приносить до $250 млрд в год. Об этом говорится в исследовании Налоговой обсерватории ЕС, которая базируется в Парижской школе экономики, пишет Reuters.
Уточняется, что взимание минимального налога на прибыль 2700 миллиардеров по всему миру в размере 2% может приносить около $250 млрд ежегодно.
В Налоговой обсерватории ЕС отметили, что зачастую от миллиардеров поступает намного меньше налоговых средств по сравнению с теми, кто обладает средним достатком. Там объяснили, что это связано с возможностью хранить деньги в подставных компаниях, защищающих от подоходного налога. В частности, в США миллиардеры платят налог в размере 0,5%, а во Франции с традиционно высокими налогами доход сверхбогатых людей облагается налогом около 0%.
Согласно подсчетам Налоговой обсерватории ЕС, автоматический обмен информацией, который был запущен в 2018 г., позволил в три раза сократить объем средств, которые хранились в оффшорах. В 2021 г. между 140 странами было подписано соглашение, которое ограничило возможности транснациональных компаний экономить на налоговых отчислениях за счет фиксации прибыли в странах с низкими налогами. В результате был установлен глобальный нижний предел корпоративного налогообложения в размере 15%. По словам директора Налоговой обсерватории Габриэля Цукмана, аналогичную схему можно было бы применить и к миллиардерам.