ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 35%

В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. После того как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлилась. В мае 2023 г. она составила 39,59%, а в июне – 38,21% при цели в 5%.