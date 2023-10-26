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Экономика

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 35%

Ведомости

Центральный банк Турции вновь повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов, в результате ставка увеличилась до 35%, сообщила пресс-служба регулятора. Это уже пятое повышение показателя подряд с конца июня.

«Комитет (по денежно-кредитной политике ЦБ) решил продолжить процесс ужесточения ДКП, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, стабилизировать инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики», – говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Инфляция по итогам III квартала превысила ожидания, отметил ЦБ. Этому способствовали высокий внутренний спрос, устойчивый рост цен в секторе услуг и ухудшение инфляционных ожиданий населения. Регулятор также отмечает тенденцию месячной инфляции к снижению, но предупреждает о рисках из-за цен на нефть, вызванных «геополитическими событиями».

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В начале июня после переизбрания президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу ЦБ – 44-летнюю Хафизе Гайе Эркан. Международные эксперты приветствовали это решение, так как Эркан считают сторонницей традиционной ДКП.

В конце того же месяца ЦБ Турции начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), впервые с марта 2021 г. увеличив ставку с 8,5 до 15%. В июле турецкий регулятор поднял ставку на 250 б. п. – до 17,5%. В августе ставка была увеличена до 25%, а в сентябре – до 30%.

В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. После того как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлилась. В мае 2023 г. она составила 39,59%, а в июне – 38,21% при цели в 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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