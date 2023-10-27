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Экономика

Кабмин подготовил список сельхозпродукции для расчета в рублях через спецсчета

Ведомости

Правительство утвердило список сельскохозяйственной продукции, расчеты по поставкам которой за рубеж допускаются в рублях через специальные счета типа «З». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Перечень подготовлен с учётом информации о торговле российской сельхозпродукцией на товарных биржах и о мониторинге внебиржевых сделок. Отдельные позиции перечня проработаны с отраслевыми ассоциациями», – передает пресс-служба кабмина.

В список вошли свинина, мясо птицы, молоко и сливки, пшеница и меслин, ячмень и кукуруза, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции в августе. Счета типа «З» будут открываться уполномоченными банками по заявлению иностранных покупателей, допускается открытие без личного присутствия представителя компании. По таким счетам не допускается приостановка операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств, не связанных с расчетами по контрактам на поставку российской сельхозпродукции.

В рамках предложенного указом механизма иностранный покупатель будет переводить средства на валютный счет типа «З» в иностранной валюте. После этого он продает ее банку, который зачисляет средства в рублях на рублевый счет типа «З», принадлежащий покупателю, и переводит деньги на счет резидента – участника внешнеэкономической деятельности.

Основные положения указа вступают в силу с 1 ноября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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