Кабмин подготовил список сельхозпродукции для расчета в рублях через спецсчета
Правительство утвердило список сельскохозяйственной продукции, расчеты по поставкам которой за рубеж допускаются в рублях через специальные счета типа «З». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Перечень подготовлен с учётом информации о торговле российской сельхозпродукцией на товарных биржах и о мониторинге внебиржевых сделок. Отдельные позиции перечня проработаны с отраслевыми ассоциациями», – передает пресс-служба кабмина.
В список вошли свинина, мясо птицы, молоко и сливки, пшеница и меслин, ячмень и кукуруза, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи.
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции в августе. Счета типа «З» будут открываться уполномоченными банками по заявлению иностранных покупателей, допускается открытие без личного присутствия представителя компании. По таким счетам не допускается приостановка операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств, не связанных с расчетами по контрактам на поставку российской сельхозпродукции.
В рамках предложенного указом механизма иностранный покупатель будет переводить средства на валютный счет типа «З» в иностранной валюте. После этого он продает ее банку, который зачисляет средства в рублях на рублевый счет типа «З», принадлежащий покупателю, и переводит деньги на счет резидента – участника внешнеэкономической деятельности.
Основные положения указа вступают в силу с 1 ноября 2023 г.