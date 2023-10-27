Кабмин подготовил список сельхозпродукции для расчета в рублях через спецсчета

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции в августе. Счета типа «З» будут открываться уполномоченными банками по заявлению иностранных покупателей, допускается открытие без личного присутствия представителя компании. По таким счетам не допускается приостановка операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств, не связанных с расчетами по контрактам на поставку российской сельхозпродукции.