Путин подписал указ о расчете за сельхозпродукцию в рублях через спецсчета
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Указ был подписан в дополнение к мерам, которые Россия установила в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран, а также к мерам по обеспечению финансовой стабильности.
«Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа «З», – говорится в документе.
Правительство будет устанавливать перечень сельхозпродукции, которая будет подпадать под эти меры. Список необходимо утвердить в 30-дневный срок.
Счета типа «З» будут открываться уполномоченными банками по заявлению иностранных покупателей, допускается открытие без личного присутствия представителя компании. По таким счетам не допускается приостановка операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств, не связанных с расчетами по контрактам на поставку российской сельхозпродукции.
Механизм будет действовать следующим образом. Иностранный покупатель переводит средства на валютный счет типа «З» в иностранной валюте. После этого он продает ее банку, который зачисляет средства в рублях на рублевый счет типа «З», принадлежащий покупателю, и переводит деньги на счет резидента – участника внешнеэкономической деятельности.
Согласно документу, Центробанк будет устанавливать режим специальных счетов, совету директоров регулятора необходимо в течение 10 дней принять решения для исполнения этих полномочий. Также у банков есть 10 дней, чтобы определить правила работы установленной схемы. Основные положения указа вступают в силу с 1 ноября 2023 г.
В конце июля вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что по поручению президента правительство готовит нормативы для перевода расчетов за экспорт продовольствия из России в рубли. «Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», – объясняла необходимость таких мер Абрамченко.