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Экономика

Путин подписал указ о расчете за сельхозпродукцию в рублях через спецсчета

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Указ был подписан в дополнение к мерам, которые Россия установила в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран, а также к мерам по обеспечению финансовой стабильности.

«Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа «З», – говорится в документе.

Правительство будет устанавливать перечень сельхозпродукции, которая будет подпадать под эти меры. Список необходимо утвердить в 30-дневный срок.

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Счета типа «З» будут открываться уполномоченными банками по заявлению иностранных покупателей, допускается открытие без личного присутствия представителя компании. По таким счетам не допускается приостановка операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств, не связанных с расчетами по контрактам на поставку российской сельхозпродукции.

Механизм будет действовать следующим образом. Иностранный покупатель переводит средства на валютный счет типа «З» в иностранной валюте. После этого он продает ее банку, который зачисляет средства в рублях на рублевый счет типа «З», принадлежащий покупателю, и переводит деньги на счет резидента – участника внешнеэкономической деятельности.

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Согласно документу, Центробанк будет устанавливать режим специальных счетов, совету директоров регулятора необходимо в течение 10 дней принять решения для исполнения этих полномочий. Также у банков есть 10 дней, чтобы определить правила работы установленной схемы. Основные положения указа вступают в силу с 1 ноября 2023 г.

В конце июля вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что по поручению президента правительство готовит нормативы для перевода расчетов за экспорт продовольствия из России в рубли. «Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», – объясняла необходимость таких мер Абрамченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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