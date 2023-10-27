Набиуллина сообщила о трансляции в экономику РФ решения об ужесточении ДКП
Решение совета директоров ЦБ об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) уже транслируется в российскую экономику. Об этом заявила председатель Банка России на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования», – сказала она, уточнив, что темпы потребительского кредитования замедлились.
Набиуллина также добавила, что при необходимости ЦБ в дальнейшем будет «решительными шагами» поднимать ставку. По ее словам, к снижению можно будет перейти только после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции, то есть в 2024 г.
27 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку в четвертый раз подряд – с 13 до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Увеличение внутреннего спроса устойчиво и все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, темпы роста кредитования остаются высокими, а снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ.