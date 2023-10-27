Набиуллина сообщила о трансляции в экономику РФ решения об ужесточении ДКП

Набиуллина также добавила, что при необходимости ЦБ в дальнейшем будет «решительными шагами» поднимать ставку. По ее словам, к снижению можно будет перейти только после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции, то есть в 2024 г.