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Экономика

Набиуллина сообщила о трансляции в экономику РФ решения об ужесточении ДКП

Ведомости

Решение совета директоров ЦБ об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) уже транслируется в российскую экономику. Об этом заявила председатель Банка России на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования», – сказала она, уточнив, что темпы потребительского кредитования замедлились. 

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Это четвертое подряд повышение ставки

Набиуллина также добавила, что при необходимости ЦБ в дальнейшем будет «решительными шагами» поднимать ставку. По ее словам, к снижению можно будет перейти только после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции, то есть в 2024 г. 

27 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку в четвертый раз подряд – с 13 до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Увеличение внутреннего спроса устойчиво и все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, темпы роста кредитования остаются высокими, а снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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