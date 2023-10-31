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Лукашенко заявил о завершении строительства БелАЭС

Ведомости

Строительство БелАЭС завершено, в приоритете находятся вопросы безопасности эксплуатации станции. На этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции – это вопрос номер один», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что перед российской стороной планируют поднять вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода атомной станции в эксплуатацию.

«Ничего там чрезвычайного не было. <...> Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо – как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет», – отметил глава Белоруссии.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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