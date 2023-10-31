Лукашенко заявил о завершении строительства БелАЭС
Строительство БелАЭС завершено, в приоритете находятся вопросы безопасности эксплуатации станции. На этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту. Безопасность нашей станции – это вопрос номер один», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также отметил, что перед российской стороной планируют поднять вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода атомной станции в эксплуатацию.
«Ничего там чрезвычайного не было. <...> Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо – как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет», – отметил глава Белоруссии.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.