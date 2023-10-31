«Росатом» исключил наличие нерешенных вопросов между Москвой и Минском по БелАЭС

В «Росатоме» также отметили, что безопасность АЭС всегда находилась в приоритете. «У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – подчеркнули в компании, уточнив, что смещение сроков ввода станции в эксплуатацию произошло в связи с пандемией коронавируса и санкциями. Помимо этого БелАЭС была построена в стране, которая впервые встала «на путь большой атомной энергетики».