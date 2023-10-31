Газета
Бизнес

«Росатом» исключил наличие нерешенных вопросов между Москвой и Минском по БелАЭС

Ведомости

Между Москвой и Минском нет нерешенных вопросов, связанных с Белорусской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома». 

«Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно – 16 октября состоялась встреча генерального директора "Росатома" Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет», – сказано в сообщении. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В «Росатоме» также отметили, что безопасность АЭС всегда находилась в приоритете. «У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – подчеркнули в компании, уточнив, что смещение сроков ввода станции в эксплуатацию произошло в связи с пандемией коронавируса и санкциями. Помимо этого БелАЭС была построена в стране, которая впервые встала «на путь большой атомной энергетики».

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о завершении строительства БелАЭС. «Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту», – сказал он. Белорусский лидер также отметил, что перед российской стороной планируют поднять вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода атомной станции в эксплуатацию.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных