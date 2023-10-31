«Росатом» исключил наличие нерешенных вопросов между Москвой и Минском по БелАЭС
Между Москвой и Минском нет нерешенных вопросов, связанных с Белорусской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
«Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно – 16 октября состоялась встреча генерального директора "Росатома" Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет», – сказано в сообщении.
В «Росатоме» также отметили, что безопасность АЭС всегда находилась в приоритете. «У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – подчеркнули в компании, уточнив, что смещение сроков ввода станции в эксплуатацию произошло в связи с пандемией коронавируса и санкциями. Помимо этого БелАЭС была построена в стране, которая впервые встала «на путь большой атомной энергетики».
31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о завершении строительства БелАЭС. «Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту», – сказал он. Белорусский лидер также отметил, что перед российской стороной планируют поднять вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода атомной станции в эксплуатацию.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.