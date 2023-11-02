Банк Англии вновь сохранил ставку на уровне 5,25%

По итогам заседания 26 октября ЕЦБ сохранил все три вида процентных ставок, писали «Ведомости»: ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. По предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в 20 странах еврозоны в октябре замедлилась до минимальных с июля 2021 г. 2,9% после 4,3% в сентябре и 5,2% в августе.