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Экономика

Банк Англии вновь сохранил ставку на уровне 5,25%

Ведомости

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии по итогам заседания 1 ноября решил сохранить процентную ставку на отметке 5,25%. Регулятор сохраняет ставку на прежнем уровне уже второе заседание подряд, этому предшествовала череда из 14 последовательных повышений.

Регулятор в своем пресс-релизе отмечает, что годовая инфляция в королевстве по итогам как сентября, так и всего III квартала снизилась до 6,7%, что меньше, чем ожидалось в августовском прогнозе.

«Последние прогнозы комитета указывают на то, что денежно-кредитная политика, вероятно, должна будет носить ограничительный характер в течение длительного периода времени», – говорится в сообщении.

При появлении признаков более устойчивого инфляционного давления регулятор допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

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Как рассказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли позднее журналистам, инфляция по итогам октября опустится, вероятно, чуть ниже 5%. Регулятор, по его словам, будет удерживать процентные ставки на высоком уровне достаточно долго, чтобы гарантировать, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%.

По итогам заседания 26 октября ЕЦБ сохранил все три вида процентных ставок, писали «Ведомости»: ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. По предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в 20 странах еврозоны в октябре замедлилась до минимальных с июля 2021 г. 2,9% после 4,3% в сентябре и 5,2% в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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