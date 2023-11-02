Банк Англии вновь сохранил ставку на уровне 5,25%
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии по итогам заседания 1 ноября решил сохранить процентную ставку на отметке 5,25%. Регулятор сохраняет ставку на прежнем уровне уже второе заседание подряд, этому предшествовала череда из 14 последовательных повышений.
Регулятор в своем пресс-релизе отмечает, что годовая инфляция в королевстве по итогам как сентября, так и всего III квартала снизилась до 6,7%, что меньше, чем ожидалось в августовском прогнозе.
«Последние прогнозы комитета указывают на то, что денежно-кредитная политика, вероятно, должна будет носить ограничительный характер в течение длительного периода времени», – говорится в сообщении.
При появлении признаков более устойчивого инфляционного давления регулятор допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Как рассказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли позднее журналистам, инфляция по итогам октября опустится, вероятно, чуть ниже 5%. Регулятор, по его словам, будет удерживать процентные ставки на высоком уровне достаточно долго, чтобы гарантировать, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%.
По итогам заседания 26 октября ЕЦБ сохранил все три вида процентных ставок, писали «Ведомости»: ставка по основным операциям финансирования осталась на уровне 4,5%, по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка. По предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в 20 странах еврозоны в октябре замедлилась до минимальных с июля 2021 г. 2,9% после 4,3% в сентябре и 5,2% в августе.