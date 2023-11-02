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Экономика

Путин поручил принять меры по стабилизации цен на бензин и дизтопливо

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, необходимо в достаточном объеме обеспечить топливом отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Доклады о проделанной работе ждут до 10 ноября и до 8 декабря 2023 г. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

16 октября заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива. Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям.

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Статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил в интервью «Ведомостям», что рост цен на бензин и дизельное топливо в июле – сентябре 2023 г. был вызван действиями компаний-перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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