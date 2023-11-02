Путин поручил принять меры по стабилизации цен на бензин и дизтопливо
Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, необходимо в достаточном объеме обеспечить топливом отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Доклады о проделанной работе ждут до 10 ноября и до 8 декабря 2023 г. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
16 октября заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива. Кроме того, Новак поручил Минсельхозу совместно с региональными властями продолжить отслеживать цены посредников при продаже топлива аграриям.
Статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил в интервью «Ведомостям», что рост цен на бензин и дизельное топливо в июле – сентябре 2023 г. был вызван действиями компаний-перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт.